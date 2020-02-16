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ثقافة

مركب خوفو الثانية.. استخراج 1170 قطعة خشبية وانتهاء ترميم 1130 منها ونقل 942 للمتحف الكبير

الأحد 16/فبراير/2020 - 03:41 ص
ترميم أخشاب مركب
ترميم أخشاب مركب خوفو الثانية
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علاء المنياوي
أكد الدكتور عيسي  زيدان مدير عام الشؤون التنفيذية للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير أن مشروع مركب خوفو الثانية وأحد من أكبر مشروعات الترميم في العالم، وهو مشروع مصري ياباني مشترك بين وزارة السياحة والآثار وجامعة هيجاشى  الدولية اليابانية برئاسة دكتور ساكوجي يوشيمورا.

وقال زيدان لـ صدي البلد: المشروع الذي يشهد له الجميع يتم بدعم من هيئة التعاون الدولي اليابانية "الجايكا"، وبدأ العمل في المشروع عام ٢٠١٠ بتجهيز الموقع وبناء هانجر مجهز لجميع  المراحل.

وفي عام ٢٠١١ قام فريق العمل برفع الغطاء الحجري الذي كان يغطي حفرة المركب، وتم إنشاء معمل ترميم الاخشاب المؤقت بالموقع وفي عام ٢٠١٢ تم عمل الفحوص والتحاليل العلمية واختيار مواد الترميم.

وفي عام ٢٠١٤ تم البدء في رفع واستخراج الاخشاب والعمل علي ترميمها، وتم حتي الآن إستخراج ما يقرب من 1170 قطعة خشبية من إجمالي ١٢٦٤قطعة كانت موضوعة داخل الحفرة في ١٣ طبقة .

وعن الموقف الحالي للمشروع،قال:حتي الآن تم ترميم ١١٣٠قطعة منها،وتم نقل ٩٤٢قطعة خشبية الي المتحف الكبير،حيث من المقرر أن يتم تجميع المركب  وعرضها في قاعة خاصة لها بالمتحف.

وأضاف: "كل قطعة نستخرجها ترمم في المعمل ونجري لها توثيق ليزر سكان، لأننا سنقوم بتجميعها علي الكمبيوتر قبل تجميعها في المتحف".
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