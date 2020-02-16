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ثقافة

زوجة صالحة وأخلاق حميدة.. طريقة تكوين أسرة سعيدة على طريقة بيبي عنخ.. صور

الأحد 16/فبراير/2020 - 08:02 ص
صدى البلد
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علاء المنياوي
اهتم قدماء المصريين بالزواج وتكوين الأسرة، وكان حسن اختيار الزوجة ومعاملتها معاملة حسنة والعناية بها من اهم النصائح التي كان يتم نصح الشباب بها في مصر القديمة.

حكاية تاريخية كشفت عنها جيهان نسيم مدير عام متحف ملوي بالمنيا الذي يضم المتحف مجموعة قطع تكشف مدي أهمية الأسرة لدي المصريين القدماء.

ومن القطع التي يقتنيها المتحف تمثال بيبي عنخ وزوجته،وهو عبارة عن تمثال مزدوج من الحجر الجيري الملون لرجل يدعي بيبي عنخ جالسا بجوار زوجته،ويظهر التمثال منتهي الحب والترابط الأسري،حيث تطوق الزوجة زوجها بذراعيها في حب وحنان ويرجع للدولة القديمة.
 
وقالت جيهان نسيم: كان الإنجاب ركنا هاما من الزواج، فجاءت العديد من النصوص الطبية التي بها وصفات بشأن تعزيز الخصوبة وضمان الحمل،وكانت الأمهات ترتدي التمائم أثناء الحمل لحمايتهن هن والأجنة،فلعبت التمائم التي تتخذ شكل الألهة دورا هاما في حماية الأمهات والأطفال.

وكشفت أنه كان علي كل أب وأم غرس الأخلاق الحميدة في أطفالهم،فكان عليهم إحترام من أكبر منهم سنا ورعاية والديهم المسنين، اما في حال عدم الحمل قام قدماء المصريين بالتبني.

وتابعت: تصور التماثيل والنقوش الجدارية مناظر مختلفة للأسرة،فظهرت الزوجات بجانب أزواجهن ويضعن ذراعهن حول الزوج،مما يشير إلي دعم الزوجة لرجلها وإعتمادها عليه.

وقالت أنه غالبا ما يتم تصوير أطفالهم بجوارهم،وقد تم تصوير الأطفال في الفن المصري القديم عراة لهم خصلة شعر علي جانب رأسهم،إشارة إلي سنهم الصغير وعقدت أصابعهم علي أفواههم مما ينم عن الهدوء والذي كان فضيلة تقدر في ذلك العصر.

وأضافت: وتم العثور علي العديد من الخطابات التي كتبها قدماء المصريين لأقاربهم، مما يعطينا لمحة دقيقة عن الحياة الأسرية فتعددت المواضيع المذكورة بها، ومنها الخلافات الأسرية ونقاشات حول الميراث ورسائل من أبناء يفتقدون عائلاتهم أثناء سفرهم.
زوجة صالحة وأخلاق حميدة.. طريقة تكوين أسرة سعيدة على طريقة بيبي عنخ.. صور
زوجة صالحة وأخلاق حميدة.. طريقة تكوين أسرة سعيدة على طريقة بيبي عنخ.. صور
زوجة صالحة وأخلاق حميدة.. طريقة تكوين أسرة سعيدة على طريقة بيبي عنخ.. صور
زوجة صالحة وأخلاق حميدة.. طريقة تكوين أسرة سعيدة على طريقة بيبي عنخ.. صور
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