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أستاذ تمويل واستثمار: الاقتصاد المصري يحقق أعلى معدل نمو منذ 11 عاما.. فيديو

الأحد 16/فبراير/2020 - 06:07 ص
الدكتور مصطفى بدرة
الدكتور مصطفى بدرة
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار، إن الاقتصاد المصري يحقق أعلي معدل نمو منذ 11 عاما.

وأضاف الدكتور مصطفى بدرة خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، أن مصر تتصدر معدلات النمو الاقتصادي بالمنطقة للعام الثالث.

وتابع أستاذ التمويل والاستثمار، أن المؤشر في عام 2010 - 2011 كان معدل النمو 1.8% وهذا أدنى مستوى وصلت له الدولة المصرية من عشرات السنوات وهذا كان بسبب فقدان الثقة فى الاقتصاد.

وأوضح الدكتور مصطفى بدرة، أن أحداث 2011 أفقدت الثقة فى الاقتصاد المصري، مضيفا أنه فى 2020 ستتقدم مصر وسيرتفع معدل النمو لأكثر من ذلك.

وأشار إلى أن، الجهاز المركزي للاحصاء والتعبئة العامة أعلن أن معدل البطالة 8% وهذا مستوي لم نراه منذ عشرات السنين، موضحا أن معدلات نمو الاقتصاد المصري قد تصل إلى 6% بنهاية عام 2020.
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بالإنفوجراف.. الاقتصاد المصري يحقق أعلى معدل نمو خلال 11 عامًا

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