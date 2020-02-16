وزير قطاع الأعمال: 28 شركة في الغزل والنسيج تعاني من الخسائر.. فيديو

قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إنه سيتم تصفية الشركات التي لا يوجد أمل في إصلاحها، لأنها تعاني من خسائر مستمرة لسنوات طويلة وديون مرتفعة وعدم قدرة على المنافسة، مشيرا إلى أنه تم تصفية شركتين.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن 28 شركة للغزل والنسيج تعاني من الخسائر من أصل 32 شركة.





وتابع وزير قطاع الأعمال، أن هناك 8 شركات لإنتاج دواء تحولت من خسائر 280 ملايين جنيه إلى مكاسب بلغت 318 مليون جنيه.





وأشار إلى أنه سيتم تدريب وتأهيل للعودة الي المنافسة لانتاج الأقطان التي تباع بـ 300 دولار خارج مصر، مؤكدا أنه سيكون هناك تعاون لمشروعات عملاقة لتطوير قطاع الغزل في مصر والعمل على التصدير.





ولفت إلى أنه يجرى مسابقة لإنتاج أول قميص كامل التصنيع من القطن المصري بجودة عالية، منوها إلى أن معايير العمل لابد أن تتغير ولا بد من مساعدة الشركات التي تقدم الإنتاج وتحقق ربح التسويق التجاري.