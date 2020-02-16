مدرس بالمعاش يناشد المسئولين بإعادة تشغيل البطاقة التموينية

اشتكى المواطن هانى هاشم خليل بدوى، مدرس بالمعاش من الإسكندرية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من توقف بطاقة التموين الخاصه به .





قال المواطن فى شكواه: بطاقة التموين 3 أفراد لا تعمل، من إصدار نوفمبر 2018 وحتى الآن لا تعمل بسبب عدم وجود بيانات على السيستم برقم 102011908749، بالأسكندرية لتفتيش السيوف خلف المطافئ بشارع احمد محسن وعند الاستفسار اخبرونا بأن قال انه يتوجب السفر إلى الإنتاج الحربى بدار السلام - القاهره - لأنها المسؤله عن عمل البطاقات.

للتواصل مع الشاكى : 01225493819





ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360



