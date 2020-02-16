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قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق .. الطيار الموقوف: سأقدم التماسا لوزارة الطيران

الأحد 16/فبراير/2020 - 04:49 ص
الطيار الموقوف
الطيار الموقوف
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حمزة شعيب
قال الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر، إنه سيتقدم بالتماس إلى سلطة الطيران المدني لإعادة النظر في عقوبة إيقافه من الخدمة بعد سماحه للفنان محمد رمضان بالتصوير في قمرة قيادة الطائرة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، على قناة «صدى البلد»: «قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق».

وتابع الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر أنه، على أقصى تقدير يتم حرمانه من الطيران داخل مصر حتى يحصل على فرصة للعمل في الخارج.

وأشار الطيار أشرف أبو اليسر إلى أنه بدأ الخدمة في القوات الجوية في سن 13 سنة في الثانوية الجوية ومنها إلى كلية الطيران التي تخرج فيها كأصغر طالب للدفعة وبتفوق وقاد طائرة الميج 21 وترشح للتدريس في القوات الجوية، وخرج من السلاح الجوي نتيجة عملية طبية.

 
وأشار الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر إلى أنه بدأ في ممارسة عمله في الطيران المدني في عام 2000.
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