AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

سكان شارع الحرية فى المطرية يشكون من تراكم القمامة وانتشار الأغنام.. صور

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار

شكا المواطن خالد السمان، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم وانتشار تلال القمامة في حى المطرية التابع لمحافظة القاهرة وبالتحديد في شارع الحرية الأمر الذي يسبب الرائحة الكريهة التي تؤذى سكان الحى فضلًا عن انتشار الحشرات.

 

يقول المواطن فى رسالته: البعض يعمل على استخدام القمامة كطعام للماشية برغم ما تتضمنه من تلوث وهو ما يؤدى إلى إصابة من يتناولها  بالأمراض المختلفة، ونطلب من الجهات المعنية بإزالة القمامة رأفة بالسكان.

 

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهالي شارع عرب العيايدة التابعة لمحافظة القليوبية يشكون من انتشار القمامة

أهالي شارع الحرية بالمطرية نعاني من انتشار القمامة

أهالي حلمية الزيتون يشكون من تراكم القمامة بالقرب من الكوبري المتجه للمطرية

أهالى السلام يشكون من تراكم القمامة

تراكم القمامة ومخلفات البناء بالنهضة حي السلام ثان يثير غضب الأهالي

سكان شارع باحثة البادية بروض الفرج يشكون انتشار القمامة

ترشيحاتنا

ابتكار سعودي لمواجهة كورونا.. وآل الشيخ: الحج آمن هذا العام

الكوليسترول بريء من تصلب الشرايين.. استشاري يفجر مفاجأة عن أمراض القلب

لاسارتي اتظلم.. طارق سليمان: أصحاب المصالح وراء رحيلي عن الأهلي

زوجته ليست منتقبة.. صاحب جلسة العريس والمانيكان يكشف لـ صدى البلد تفاصيل الواقعة

الجسد لا يرحم .. ميسي يسجل أسوأ أرقامه مع برشلونة

موجة أمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 72 ساعة القادمة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيتروين تطلق citroen c3 2020.. صور

شيفروليه اوبترا واوبل وفورد وسيتروين في مزاد جديد فبراير الجاري.. صور

خليك هيلثي.. فطور صحي لخسارة الوزن