سكان شارع الحرية فى المطرية يشكون من تراكم القمامة وانتشار الأغنام.. صور

شكا المواطن خالد السمان، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم وانتشار تلال القمامة في حى المطرية التابع لمحافظة القاهرة وبالتحديد في شارع الحرية الأمر الذي يسبب الرائحة الكريهة التي تؤذى سكان الحى فضلًا عن انتشار الحشرات.

يقول المواطن فى رسالته: البعض يعمل على استخدام القمامة كطعام للماشية برغم ما تتضمنه من تلوث وهو ما يؤدى إلى إصابة من يتناولها بالأمراض المختلفة، ونطلب من الجهات المعنية بإزالة القمامة رأفة بالسكان.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360