شاهد.. السماء تمطر أسماكا في بريطانيا

تأتي العواصف محملة بالأمطار والسيول التي تجوب الشوارع وتحجب الرؤية عن السيارات، لكن العاصمة دينيس أتت محملة بالسمك، فقد ألغت بريطانيا رحلاتها الجوية اليوم نتيجة عاصفة دينيس القوية التي تستمر لعدة أيام.

أثناء الهطول الشديد للأمطار وتدافع الرياح في العاصمة لندن تفاجأت معلمة في مدرسة ابتدائية بسمكة تسقط على زجاج سيارتها خلال سيرها عبر العاصفة دينيس.

نشرت «شيريدان» معلمة في مدرسة بلامور بارك جونيور تغريدة عبر حسابها الشخصي في موقع التغريدات تويتر بأنها كانت تقود سيارتها عبر روك فيري في بيركنهيد بميرسيسايد، صباح يوم السبت عندما تفاجأت بأن السماء تسقط سمكة على زجاج سيارتها.

وتضيف شيري في تغريدتها: "لقد سافرت إلى الوطن خلال المطر صباح اليوم وسقط شئ غريب على سطح سيارتي؟ لا أملك أدنى فكرة كيف وصلت تلك السمكة إلى هناك ولا يمكنني إلا أن أفكر أن طائرًا بحريًا أو أمطارًا ربما تكون حملته لكن هذا يبدو مستحيلًا بعض الشئ مع قوة الرياح".

احتفظت شيري بالسمكة داخل أحد الصناديق حتى وصلت إلى منزلها، كانت بريطانيا قد أعلنت عن سقوط أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية جراء العاصفة "دينيس" القادمة من المحيط الأطلسي.

وتم إلغاء مئات الرحلات خلال مطلع الأسبوع، مما سيضر بحوالي 10 آلاف مسافر، وسيعرض العديد من المنازل البريطانية لخطر الفياضانات.