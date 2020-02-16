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التخطيط: العديد من الأصول غير المستغلة لا يوجد لها مستندات ملكية.. فيديو

الأحد 16/فبراير/2020 - 03:43 ص
وزارة التخطيط
وزارة التخطيط
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كـريـم الـخـطـيـب
قالت الدكتورة نجلاء البيلي، رئيس وحدة الأصول غير المستغلة بوزارة التخطيط، إن هناك الكثير من الأصول غير المستغلة لا يوجد لها مستندات ملكية، موضحة أن الدولة قامت بجزء كبير من حصرها لاستعادة الأموال الضائعة.

وأضافت « نجلاء البيلي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كل يوم» المذاع على قناة «أون إيه» أن الدولة خصصت مجموعة جهات وهيئات من خلال منظومة مدروسة لحصر المحافظات والوزارات التي بها أصول غير مستغلة، واستثمارها في صندوق مصر السيادي .

وأشارت رئيس وحدة الأصول غير المستغلة بوزارة التخطيط،  إلى أنه بعد اكتمال العدد تبدأ رحلة استعادة الأصول غير المستغلة ودخولها في منفعة عامة اقتصاديا او شراكات مع جهات أخرى، خاصة أنهم يعملون مجموعة شاملة .

وأوضح أن هناك الكثير من التحديات التي تواجههم أثناء العمل تفاجئ بها المسئولين ويعتبر ملف شائك خاصة أن كثيرا من الأصول عليها نازعات وتعديات، مؤكدة أن هناك حصر للأعداد وجولات ميدانية للمعانية وتوقيع جغرافيا واستغلال الأصول التي يمكن استغلالها.

ونوهت إلى أنهم يقومون بعمل إجراءات متواصلة لبحث تفاصيل الأصول غير المستغلة، مؤكدة أن القيم المقدرة ليست مبنية علي تقييم، و لكن ثورة قيمية بمليارات بسبب الاصول غير المستغلة.
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