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برلمان

الأحرار الدستوريين يستضيف وفد تنسيقية الأحزاب لمناقشة الاستحقاقات الانتخابية

الأحد 16/فبراير/2020 - 03:04 ص
صدى البلد
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استضاف حزب الأحرار الدستوريين وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في لقاء سياسي عقد اليوم بمقر الحزب، تحدث خلاله مجدي عفيفي رئيس الحزب، ومحمد يكن الأمين العام للحزب، وإيهاب السلماوي أمين تنظيم الحزب، وأمين بدر أمين الإعلام وعضو التنسيقية، ومحمد منصور أمين التنظيم بأسوان وعضو التنسيقية.

عرض قادة الحزب خلال اللقاء وجهات نظرهم حول الاستحقاقات الانتخابية القادمة لمجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية، وطرح النظام الانتخابي المناسب الذي يراه الحزب، والإجراءات اللازمة في كل منهم.

وأشاد الجميع بالقيمة التي تساهم بها التنسيقية من خلال هذه اللقاءات، في تنمية الحياة السياسية وتعزيز مشاركة الأحزاب في الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الأطراف.
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