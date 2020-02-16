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رياضة

بالشماريخ والبلالين.. استقبال أسطوري من جماهير الملكي لبعثة الزمالك في مطار القاهرة.. فيديو وصور

الأحد 16/فبراير/2020 - 01:32 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي - كيرلس صلاح
شهد محيط مطار القاهرة الدولي استقبالا أسطوريا من قبل جماهير الزمالك لبعثة فريق كرة القدم، العائدة من قطر بعد الفوز على الترجي التونسي وتحقيق السوبر الإفريقي، وذلك بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الغرافة بقطر.

استقبلت جماهير الزمالك في مطار القاهرة الدولي، بعثة الملكي، بإطلاق الشماريخ والبالونات الطائرة أمام صالة مطار القاهرة، وسط تواجد أمني مكثف لتأمين احتفالات جماهير الزمالك، الذي حرصت على رفع علم مصر والنادي لاستقبال البعثة بهتافات حماسية كبيرة. 

وكان نادي الزمالك حقق البطولة الرابعة له من السوبر الإفريقي، بعد تغلبه على نادي الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ، في المباراة التي شهدت تفوق اللاعب المغربي أشرف بنشرقي وحصوله على رجل المباراة.

ويستعد نادي الزمالك لملاقاة النادي الأهلي في مباراة السوبر المصري والتي تقام في الإمارات والمقرر لها الخميس القادم من شهر فبراير الجاري.
بالشماريخ والبلالين.. استقبال أسطوري من جماهير الملكي لبعثة الزمالك في مطار القاهرة.. فيديو وصور
بالشماريخ والبلالين.. استقبال أسطوري من جماهير الملكي لبعثة الزمالك في مطار القاهرة.. فيديو وصور
بالشماريخ والبلالين.. استقبال أسطوري من جماهير الملكي لبعثة الزمالك في مطار القاهرة.. فيديو وصور
بالشماريخ والبلالين.. استقبال أسطوري من جماهير الملكي لبعثة الزمالك في مطار القاهرة.. فيديو وصور
بالشماريخ والبلالين.. استقبال أسطوري من جماهير الملكي لبعثة الزمالك في مطار القاهرة.. فيديو وصور
بالشماريخ والبلالين.. استقبال أسطوري من جماهير الملكي لبعثة الزمالك في مطار القاهرة.. فيديو وصور
بالشماريخ والبلالين.. استقبال أسطوري من جماهير الملكي لبعثة الزمالك في مطار القاهرة.. فيديو وصور
بالشماريخ والبلالين.. استقبال أسطوري من جماهير الملكي لبعثة الزمالك في مطار القاهرة.. فيديو وصور
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