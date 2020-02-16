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بين الناس

مسن يشكو من توقف صرف معاش التضامن دون أسباب

الأحد 16/فبراير/2020 - 03:59 م
صدى البلد
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وسام مختار

شكا المواطن أحمد محمد موسى سليمان، البالغ من العمر ٦٤ عاما، المقيم بحكر التبين البحرى شارع جابر الزعفرانى، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وقف معاشه.


 يقول فى رسالته: "كنت أتقاضى معاشا شهريا مقداره ٤١٣ جنيها، من التضامن الاجتماعي، وفوجئت بإلغاء المعاش بتاريخ ١٢/٢٠١٨".

 

وأضاف: "عندما ذهبت إلى الشئون الاجتماعية، للسؤال عن المعاش، تم رفض التظلم دون إبداء أى أسباب، مع العلم أنه لم يتم الكشف على، حيث أجريت عملية لتثبيت فقرات في الظهر وأعانى عدم الحركة وعدم القدرة على العمل".

 

للتواصل مع الشاكى: ٠١٠٦٥٧٦٦٨٧٧

 

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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