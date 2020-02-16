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رياضة

بعد إحراجه.. أحمد عيد عبد الملك: رد المخبزي يدل على أهلاويته.. فيديو

الأحد 16/فبراير/2020 - 01:53 ص
عمرو أبوبكر
رد لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق  أحمد عيد عبد الملك، على تغريدة الناقد الرياضي محمود المخبزي الذي هاجمه خلالها بسبب تصريحاته على عدم تشجيعه للأهلي.

وقال عبد الملك خلال تصريحاته على فضائية صدى البلد في برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، إن تعليق المخبزي يدل على أهلاويته بشكل كبير، وهو ينتمي إلى النادي الأهلي وينظر للموضوع من ناحيته فقط.

وكتب المخبزي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر:" بعض نجوم الكرة يشعلون الفتنة بين الأهلى والزمالك.. من حق كل شخص يشجع النادى اللى يريحه.. لكن اللى قاله أحمد عيد عبد الملك على الملأ تصريحات غير مسئولة من لاعب غير مسئول ويزيد من الاحتقان والتعصب بين الجماهير.

وكان عيد عبد الملك قد أثار الجدل بسبب تصريحاته منذ أيام، على أنه لن يشجع النادي الأهلي نهائياً في أي بطولة سواء محلية او أفريقية، وأنه ينتمي بشكل كامل الى نادي الزمالك منذ صغره.
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