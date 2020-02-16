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بين الناس

سكان الإسكان الاجتماعي بدهشور يشتكون من انتشار الباعة الجائلين

الأحد 16/فبراير/2020 - 10:01 م
صدى البلد
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وسام مختار

شكا المواطن رفعت عبدالغني ، من أهالى الإسكان الاجتماعي بدهشور 6 أكتوبر ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الباعة الجائلين والأسواق لساحات المدينة وتكسير الأرصفة لدخول السيارات وكسرهم قفل غرفة الكهرباء لتخزين الخيم والأقفاص وتخويف السكان وانتشار القمامة بالمنطقة.

 

ويقول فى رسالته :  المطلوب إزالة هذه الأسواق من المدينة لما تسببه من ضرر وعشوائية بالمكان ورغبة السكان في العيش بصورة كريمة وسط منازلهم .

 

التواصل مع الشاكى 01144466160

 

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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