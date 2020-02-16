وزيرة الصحة تعلن عن موعد اكتشاف علاج لـ فيروس كورونا .. فيديو

قالت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، إن المستشفيات وأطقم الأطباء والتمريض وعمال النظافة يقومون بجهود كبيرة، موضحة أن الوزارة مستعدة على الأرض من أماكن الحجر ومستشفيات العزل.

وأضافت الدكتورة هالة زايد خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "On E" الفضائية: "سنطلب من الدولة تكريم الأطباء والعاملين بالحجر الصحى.. لقد أوصيتهم بأن يوثقوا كل شئ وسننقل خبراتنا.. وطلبتهم بتوثيق كل ما قاموا به بشكل علمى يفيد العالم كله، ولن نتخلى عن مسئولياتنا تجاه بلدنا تحت أي ظرف.. ونعمل بقلب وعزيمة وتجرد ".





وتابعت وزيرة الصحة، ان هناك عدة أبحاث عالمية قائمة على البحث على علاج لفيروس كورونا، مضيفة أنه نتج عن تلك الأبحاث اختراع واكتشاف كواشف للفيروس.





وأوضحت الدكتورة هالة زايد، أن رئيس منظمة الصحة العالمية، أعلن أنه خلال 3 أسابيع سيتم الإعلان عن اكتشاف علاج لفيروس كورونا الجديد.



