AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزيرة الصحة تعلن عن موعد اكتشاف علاج لـ فيروس كورونا .. فيديو

الأحد 16/فبراير/2020 - 03:03 ص
الدكتورة هالة زايد،
الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان
Advertisements
محمد حليم قنديل
قالت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، إن المستشفيات وأطقم الأطباء والتمريض وعمال النظافة يقومون بجهود كبيرة، موضحة أن الوزارة مستعدة على الأرض من أماكن الحجر ومستشفيات العزل.
 
وأضافت الدكتورة هالة زايد خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "On E" الفضائية: "سنطلب من الدولة تكريم الأطباء والعاملين بالحجر الصحى.. لقد أوصيتهم بأن يوثقوا كل شئ وسننقل خبراتنا.. وطلبتهم بتوثيق كل ما قاموا به بشكل علمى يفيد العالم كله، ولن نتخلى عن مسئولياتنا تجاه بلدنا تحت أي ظرف.. ونعمل بقلب وعزيمة وتجرد ".

وتابعت وزيرة الصحة، ان هناك عدة أبحاث عالمية قائمة على البحث على علاج لفيروس كورونا، مضيفة أنه نتج عن تلك الأبحاث اختراع واكتشاف كواشف للفيروس.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد، أن رئيس منظمة الصحة العالمية، أعلن أنه خلال 3 أسابيع سيتم الإعلان عن اكتشاف علاج لفيروس كورونا الجديد. 

وفى سياق آخر، كشفت وزارة الصحة أنه سيتم فض معسكر الحجر الصحى للمصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية بمدينة ومحافظة مطروح يوم الإثنين المقبل على أن يتم التخلص الآمن من جميع النفايات باعتبارها نفايات خطرة وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى على جميع أرجاء المعسكر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: إجراءات وقائية مشددة للتصدي لفيروس كورونا ومنع دخوله البلاد.. صور

الصحة: نتابع الوافدين لمصر 14 يوما لضمان سلامتهم من كورونا.. فيديو

برلماني: يجب إعداد فترة طوارئ بوزارة الصحة تحسبا لفيروس كورونا

بعد استقبالها العائدين من الصين..وزيرة الصحة: جاهزون للتعامل مع أى تطورات

مستشفيات خاصة.. وزيرة الصحة تكشف طرق التعامل مع أي مصري مصاب بـ كورونا .. فيديو

هل تم احتجاز مصري في مستشفى حميات للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا .. الصحة تجيب

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يكشف كيفية إدخال تيشيرتات صور السيسي لقطر | شاهد

التعليم تستجيب لمناشدة هاني الناظر وتتحرك لمواجهة انتشار لعبة خطيرة في المدارس

عقوبات صارمة ضد غير الملتزمين.. قرار عاجل من الخطيب بشأن لاعبى الأهلي.. تفاصيل

اخبار السيارات.. تخفيضات كبيرة في أسعار شيفروليه chevrolet و فيات fiat.. إم جي تطرح mg rx8 لمنافسة باجيرو وتويوتا

نشرة الرياضة | تألق محمد صلاح .. وقرارات نارية للأهلي بشأن القمة وصن داونز .. حقيقة الممر الشرفي للزمالك

قميص وهوت شورت.. ريم مصطفى بإطلالة جريئة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاصفة قوية تكشف عن آثار أقدام ديناصور متوحش في بريطانيا

فوائد بالجملة .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز؟

شاهد.. حوت ضخم يحطم جسده في محاولة للخروج من بين الصخور