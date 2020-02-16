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فن

رامي صبري يتخطى نصف مليون مشاهدة بـ حياتي مش تمام

الأحد 16/فبراير/2020 - 03:00 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

تخطى رامي صبري، حاجز النصف مليون مشاهدة بأغنية "حياتي مش تمام" بعد يومين من طرحها عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".


تقول كلمات الأغنية: "بروح كتير أماكن و اشوف ناس كتيرة .. ومبجيبش سيرة عنك ف الكلام .. قاطعت خلاص معارفك ، وكل اللي عارفك .. ومبقاش فيه بينا سلام أو كلام.. ده انا خاصمت الشوارع اللي مشينا فيها .. عشان يهدى بالي و ارتاح م الآلام .. مبسمعش الأغاني و لا بيشغلوني .. المشاعر دي تاني ولا عندي اهتمام".


"حياتي مش تمام" كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي جلال الحمداوي، وتريات: تامر غنيم، ومهندس صوت: محمد عدس - محمد اسماعيل - سادو، وتم التسجيل بإستوديوهات صوت الحب، وإنتاج أر ميوزك بروداكشن 2020.

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