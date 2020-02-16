رامي صبري يتخطى نصف مليون مشاهدة بـ حياتي مش تمام

تخطى رامي صبري، حاجز النصف مليون مشاهدة بأغنية "حياتي مش تمام" بعد يومين من طرحها عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "بروح كتير أماكن و اشوف ناس كتيرة .. ومبجيبش سيرة عنك ف الكلام .. قاطعت خلاص معارفك ، وكل اللي عارفك .. ومبقاش فيه بينا سلام أو كلام.. ده انا خاصمت الشوارع اللي مشينا فيها .. عشان يهدى بالي و ارتاح م الآلام .. مبسمعش الأغاني و لا بيشغلوني .. المشاعر دي تاني ولا عندي اهتمام".

"حياتي مش تمام" كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي جلال الحمداوي، وتريات: تامر غنيم، ومهندس صوت: محمد عدس - محمد اسماعيل - سادو، وتم التسجيل بإستوديوهات صوت الحب، وإنتاج أر ميوزك بروداكشن 2020.