في ذكرى اغتيال حسن البنا الـ 71.. أبرز المحطات في مسيرة الجماعة الإرهابية

كشف الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، عن أبرز المحطات في مسيرة الجماعة الإرهابية، مؤكدا أنها تأسست عام 1928 بهدف الاستحواذ على السلطة.





وقال «جمال شقرة» خلال لقائه مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج «مانشيت» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» إن جماعة الإخوان لها أفكار متطرفة وإرهابية منذ نشأتها، مشيرا إلى أن الإخوان ادعوا في البداية انها جماعة دعوية، استمدت أفكارها من أفكار متطرفة.





وأضاف أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، أن أفكار الجماعة في البداية كانت دموية، موضحا أن والد حسن البنا عندما كان يكتب في إحدى الصحف كان القلم ينقط دماء، وكان يطالب بمعاملة عنيفة مع الشباب.





وأشار إلى أن دولة الاحتلال وقتها دعمت جماعة الاخوان لتكون بديلة لهم، لافتا إلى أن أول تمويل حصل عليه مؤسس جماعة الإخوان من الاحتلال عندما كان يسيطر على قناة السويس وفي النهاية تم إغتياله عن طريقهم.





وأوضح «جمال شقرة» أن حسن البنا أدعى أنه قابل الرسول الكريم وطالبه أنه يصلى به، منوها إلى أن أفراد الجماعة بأنفسهم انتقدوا حسن البنا، بسبب أفعاله غير الواضحة، متابعا: «عام حكم الإخوان كانت سنة سودة».