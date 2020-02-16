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توك شو

أخبار التوك شو .. مرتضى منصور: الفيفا هدد قطر بسحب تنظيم كأس العالم 2022 بسبب الزمالك .. الطيار الموقوف يعترف بخطئه في واقعة محمد رمضان

الأحد 16/فبراير/2020 - 07:52 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، نرصد لكم أبرزها فيما يلي:

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» حذر قطر من سحب ملف تنظيم كأس العالم 2022، فى حالة تعرض الزمالك لأى مضايقات.

قال الكابتن طيار اشرف ابو اليسر، الموقوف عن عمله بسبب الفيديو الشهير مع الفنان محمد رمضان "لم اطلب اى مليم من محمد رمضان وما ذكره بشان طلبي الحصول على 9 ملايين جنيه عار تماما من الصحة".


قال الفنان عمرو دياب إن أفضل هدية حصل عليها من الفنانة دينا الشربيني في عيد الحب أنه يستطيع أن يقدم إنتاجا جيدا وهذا أهم شيء في حياته، موضحا أن مساعدة شريك الحياة ودعمه هي أهم شيء لاستمرار النجاح، قائلا «مش تديني وردة حمرا واديها وردة بيضاء».

وجه الفنان عمرو دياب رسالة على الهواء لصديقه أيمن بهجت قمر بعد تفاجئه بإعلان اعتزاله في كتابة الأغاني «أيمن بهجت قمر أعرفه منذ 1998، وأول أغنية لسه بتحبه يا قلبي هو اللي عملهالي، وأخر أغنية كتبها مهرجان».

كشف عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، عن تفاصيل أكبر عملية غسيل أموال تمت عبر استغلال حسابات بريدية.

هنأ الإعلامى أحمد موسى، نادى الزمالك وجمهوره ومجلس إدارته بعد تتويجه بكأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي.

قال الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر، إنه أثناء التقاط الفنان محمد رمضان الصور والفيديو من كابينة القيادة في الطائرة، كانوا فوق البحر الأحمر وعلى ارتفاع ما يزيد عن 40 ألف قدم في اتجاههم لمدينة الرياض.

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشركة المصرية للاتصالات تمتلك 80% من الإنترنت فى مصر، موضحا "الفترة القادمة تشهد حربا من يمتلك الإنترنت داخل مصر".


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