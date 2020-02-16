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مرأة

16 فبراير .. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟

الأحد 16/فبراير/2020 - 06:32 ص
صدى البلد
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أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية. 

تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي نصائح للمواليد شخصية اليوم 16 فبراير في علم الأرقام.. 


شخصية اليوم في علم الأرقام..

 إذا كنت مولودا في يوم 16 فبراير فإن ذلك يعني أنك طموح ولديك ميلا كبيرا نحو الدراسة والبحث، ولديك عموما حب للجنس البشري.. وتطلب المثالية في كل شيء وتجتهد أيضا لتقوم بكل عمل بمنتهى المثالية.


نصيحة: 

يحمل لك هذا العام أجواءً ضاغطة في أحيان كثيرة.. أنت بحاجة للبناء من جديد، وتجنب الدخول في مغامرات، أو أي نوع من المخاطرة، خاصة في الأمور المالية والعاطفية.. كما أن الصبر ضروري بالنسبة لك حتى آخر العام.
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