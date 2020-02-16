عاصفة قوية تكشف عن آثار أقدام ديناصور متوحش في بريطانيا

تمر بريطانيا بأسوأ حالاتها فمن العاصفة سيارا إلى دينيس علاوة على اجتياح فيروس كورونا للمملكة، لكن من رحم الطقس المضطرب الذي خلفته عاصفة «سيارا» خرج اكتشاف مدهش، ظهر على جزيرة وايت.

كشفت الرياح العاتية عن بصمة صنعتها الديناصورات التي جابت المنطقة منذ ملايين السنين، إذ يعتقد أن البصمة المتحجرة تنتمي إلى مجموعة من الديناصورات آكلة اللحوم المعروفة باسم ثيرابودز therapods.

وهي عبارة عن "عوالم اندثرت" يقدر عمرها بنحو 130 مليون عام على الأقل، إذ وجدت آثار قدم الديناصور على خليج سانداون في جزيرة وايت البريطانية، ويعتقد الخبراء أن الطقس العاصف الأخير قد فجر الرمال مما كشف الغطاء عن اكتشاف غير عادي.

وأعلنت مجموعة الصيد الأحفوري المحلية Wight Coast Fossils عن هذا الاكتشاف حيث قال«ثيو فيكرز» عضو المجموعة: "كشف هذا الطقس الفوضوي عن آثار العوالم التي اختفت على طول ساحلنا".





وأضاف: "إنه مثال رائع حقًا على كيفية استمرار أحداث مثل العاصفة سيارا في كشف آثار البيئات القديمة حول ساحلنا الجيولوجي الفريد"، ويأتي هذا الاكتشاف بعد أسبوعين فقط من اكتشاف البقايا المتحجرة لذيل الديناصورات في المنحدرات على طول ساحل جزيرة وايت.