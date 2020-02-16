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فن

حلمي بكر: أغاني المهرجانات رجعتنا لعصر الجهل

الأحد 16/فبراير/2020 - 03:26 ص
حلمي بكر
حلمي بكر
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محمد نحلة

هاجم الموسيقار حلمي بكر اغاني المهرجانات، وقال خلال حديثه فى أحد البرامج، إننا دخلنا فى عصر الجهل بسبب أغاني المهرجانات وخاصة الذين يقدمون ما يسمى أغاني الراب الشعبي.


وقال حلمي بكر، لـ صدى البلد: "أطالب بمحاكمة كل من يردد جملة الراب الشعبي، وعايز حد يشرحها ليا، وهناك 3 آلاف تجربة غنائية فى أمريكا كل طلعة شمس ولكن لا يراها أحد".


وقارن حلمي بكر بين الأغاني الشعبي فى الماضي وحاليا وقال أن لحن الأغنية قديمًا كان يقوم به شخص واحد، ولكن الآن أصبح 10 يقومون بلحن أغنية واحدة، ويشترك معهم بعض الموزعين وهى جريمة".


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