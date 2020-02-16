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فن

أخبار الفن.. عمر دياب يتحدث عن دينا الشربيني.. رامي عياش يكشف تفاصيل جديدة حول إصابته بـ السرطان

الأحد 16/فبراير/2020 - 07:23 ص
عمرو دياب ودينا الشربيني
عمرو دياب ودينا الشربيني
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محمد نحلة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي : 


عمرو دياب عن دينا الشربيني: أفضل هدية وتدعمني


حرص الهضبة عمرو دياب على الاحتفال بعيد الحب مع النجمة دينا الشربينى عبر حسابه على "انستجرام"، ونشر "الهضبة"  صورة تجمعه بالفنانة ب"دينا" فى أحد المطاعم، معلقًا عليها: " happy valentine day زى ما انتى"


المهرجانات تهدد الفن .. المهن الموسيقية تعيد النظر في منح حسن شاكوش تصريحا بالغناء


قال الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، إنه سيتم إعادة النظر في قرار النقابة الخاص بمنح حسن شاكوش مغني المهرجانات الشعبية تصريحا بالغناء.


بعد انتهاء الخلافات .. أحمد حاتم مع هنا الزاهد في الغسالة


بدأ تصوير فيلم الغسالة للفنان أحمد حاتم، وحرص المؤلف عادل صليب على الترويج للعمل من خلال صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صورة الإسكريبت. 


رامي عياش يكشف تفاصيل جديدة حول إصابته بـ السرطان


كشف رامي عياش لأول مرة عن تفاصيل مرضه وإصابته بورم سرطاني، وقال خلال استضافته في أحد البرامج التلفزيونية: "كنت أتواجد فى دبي مع أخي شادي، لاحظت ورم فى ظهري، وعندما عدت إلى بيروت ذهبت إلى الطبيب وأخبرني أنه ورم سرطاني.


رامي صبري يتخطى نصف مليون مشاهدة بـ حياتي مش تمام


تخطى رامي صبري، حاجز النصف مليون مشاهدة بأغنية "حياتي مش تمام" بعد يومين من طرحها عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".


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