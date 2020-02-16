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فن

أنت حلالي لـ مروة نصر تتصدر تويتر.. ومغردون: أغنية روعة

الأحد 16/فبراير/2020 - 04:08 ص
مروه نصر
مروه نصر
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كريم ناصر

تصدر هاشتاج #مروه_نصر_انت_حلالى قائمة الاكثر تداولا بمصر على موقع التدوينات القصيرة تويتر فى خلال ساعات قليلة من إطلاقه.

 

كانت الفنانة مروة نصر طرحت أغنياتها بعنوان "انت حلالي" احتفالا بعيد الحب، ولاقت إعجاب العديد من الجماهير قائلين: أفضل أغنية بعيد الحب ، أغنية روعة ، كلمات ليس لها مثيل. 


"أنت حلالي" كلمات طاهر كمال وألحان أحمد محي وتوزيع زووم وإنتاج محمد علام كيوب ميوزيك وهندسة صوتية خالد رؤوف وهي ضمن أغاني ألبومها الغنائي القادم "حلوة السهرة".


كما تقوم "مروة" خلال هذه الفترة بوضع اللمسات النهائية مع عدد من أشهر الموزعين والشعراء والملحنين لألبومها القادم "حلوة السهرة" استعدادا لطرحه خلال الفترة القادمة.


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