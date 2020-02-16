إيمانويل أمونيكي يتحدث عن ذكرياته مع الزمالك





وأضاف "امونيكي " خلال لقائه ببرنامج "ONSIDE"، الذي يقدمه الإعلامي"أحمد زادة" عبر قناة "الحدث اليوم": تحديت نفسي لكي أثبت أني جدير بالانضمام للزمالك، وخصصت ساعة للجري قبل بداية المران الأساسي للفريق.





واختتم تصريحاته قائلا: ساعدني كثيرا فى التأقلم نبيل محمود لاعب الزمالك السابق، كنا نذهب للمران أنا وهو بسيارته، أنه صديق رائع ومدافع جيد جدا، وكنت سعيدا لامتلاك الفريق للاعب مميز مثله.

قال ايمانويل أمونيكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة بأن أول مباراة له مع الزمالك وهو لاعب ، كانت أمام المحلة ولم تكن جيدة إطلاقا.