إيمانويل أمونيكي يتحدث عن ذكرياته مع الزمالك

قال ايمانويل أمونيكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة بأن أول مباراة له مع الزمالك وهو لاعب ، كانت أمام المحلة ولم تكن جيدة إطلاقا.
وأضاف "امونيكي " خلال لقائه ببرنامج "ONSIDE"، الذي يقدمه الإعلامي"أحمد زادة" عبر قناة "الحدث اليوم": تحديت نفسي لكي أثبت أني جدير بالانضمام للزمالك، وخصصت ساعة للجري قبل بداية المران الأساسي للفريق.
واختتم تصريحاته قائلا: ساعدني كثيرا فى التأقلم نبيل محمود لاعب الزمالك السابق، كنا نذهب للمران أنا وهو بسيارته، أنه صديق رائع ومدافع جيد جدا، وكنت سعيدا لامتلاك الفريق للاعب مميز مثله.