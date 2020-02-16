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رياضة

إيمانويل أمونيكي يتحدث عن ذكرياته مع الزمالك

الأحد 16/فبراير/2020 - 03:41 ص
ايمانويل امونيكي
ايمانويل امونيكي
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ملك موسى
قال ايمانويل أمونيكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة بأن أول مباراة له مع الزمالك وهو لاعب ، كانت أمام المحلة ولم تكن جيدة إطلاقا.

وأضاف "امونيكي " خلال لقائه ببرنامج "ONSIDE"، الذي يقدمه الإعلامي"أحمد زادة" عبر قناة "الحدث اليوم": تحديت نفسي لكي أثبت أني جدير بالانضمام للزمالك، وخصصت ساعة للجري قبل بداية المران الأساسي للفريق.

واختتم تصريحاته قائلا: ساعدني كثيرا فى التأقلم نبيل محمود لاعب الزمالك السابق، كنا نذهب للمران أنا وهو بسيارته، أنه صديق رائع ومدافع جيد جدا، وكنت سعيدا لامتلاك الفريق للاعب مميز مثله.
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