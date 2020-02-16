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حوادث

بسبب الشماريخ.. القبض على بعض جماهير الزمالك فى مطار القاهرة.. فيديو

الأحد 16/فبراير/2020 - 03:35 ص
صدى البلد
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قسم الحوادث
أعلنت الأجهزة الأمنية عن إلقاء القبض على بعض من جماهير نادي الزمالك في مطار القاهرة، على خلفية إشعال الشماريخ، خلال استقبال الفريق بالمطار. 

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية: "أثناء استقبال عدد من جماهير نادى الزمالك للفريق عقب عودته من الدوحة بعد  الفوز بمباراة السوبر الأفريقى، قامت بعض جماهير النادى بإشعال بعض الشماريخ ". 

وأضاف البيان: "تمكنت الأجهزة المعنية من ضبطهم .. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة". 

واستقبلت جماهير الزمالك في مطار القاهرة الدولي، بعثة الملكي، بإطلاق الشماريخ والبالونات الطائرة أمام صالة مطار القاهرة، وسط تواجد أمني مكثف لتأمين احتفالات جماهير الزمالك، الذي حرصت على رفع علم مصر والنادي لاستقبال البعثة بهتافات حماسية كبيرة. 

وكان نادي الزمالك حقق البطولة الرابعة له من السوبر الإفريقي، بعد تغلبه على نادي الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ، في المباراة التي شهدت تفوق اللاعب المغربي أشرف بنشرقي وحصوله على رجل المباراة.

ويستعد نادي الزمالك لملاقاة النادي الأهلي في مباراة السوبر المصري والتي تقام في الإمارات والمقرر لها الخميس القادم من شهر فبراير الجاري.

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