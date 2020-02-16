تخلت عن الأزياء الفخمة.. كيف ظهرت ميجان ماركل بعد انفصالها عن العائلة الملكية؟





ظهرت ميجان ماركل في إطلالة مختلفة تماما عن إطلالاتها خلال فترة انضمامها للعائلة الملكية البريطانية، فيبدو أنها أرادت أن تكسر كل القواعد التي كانت تعيش عليها في فترة تواجدها بالقصر الملكي .





اختارت ميجان ماركل إطلالة بسيطة كاجوال، حيث ارتدت بنطال جينز مع قميص مقلم مفتوح الصدر، وارتدت فوقه كارديجان أسود .





كما اختارت ميجان ماركل حذاء اسود فلات، بعدما كانت لا تتخلى عن الكعب العالي في كل ظهور لها ضمن أفراد العائلة الملكية ، حيث يعتبر ارتداء أحذية الكعب العالي من قواعد الاناقة بالنسبة لنساء العائلة .





أما عن تسريحة الشعر، فقد ظهرت ميجان ماركل بقصة شعر عشوائية، بعدما كانت تعتمد قصات الشعر الأنيقة والمميزة في القصر الملكي، لكنها قررت أن تغير استايلها تماما وتعيش بحريتها أكثر أكث ضغوط و قواعد العائلة بعد قرار الثنائي بالانفصال عن العائلة الملكية البريطانية و العيش معا في كندا برفقة طفلهما الصغير ارتشي وتأسيس حياة جديدة .

التقطت عدسات المصورين صورا جديدة تجمع الثنائي هاري وميجان ماركل أمس خلال هبوطهما من الطائرة بعد رحلة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية .