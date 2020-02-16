إبداع إنساني.. دراسة تكشف كيف بني المصريون القدماء حضارتهم على خط مستقيم

كشفت د. منار مصطفى محمد اسماعيل الباحثة فى الدراسات المصرية القديمة بكلية آداب جامعة عين شمس قسم الآثار المصرية القديمة،أنه كانت الرياضيات العلمية للمصرى القديم دائمًا نموذجًا مثاليًا للإبداع الإنسانى.



وقال "هيرودوت" عن الخط المستقيم (وهو محور دراسة البحث) لقد نشأ إبتكار علم الهندسة، أى فن قياس الأرض فى مصر، حيث كانت الأرض الصالحة للزراعة (حقول الفرعون) تقسم بالتساوى بين كل المصريين.



جاء ذلك في دراسة أجرتها وقدمتها لإتحاد الأثريين العرب للنشر العلمي،مؤكدة أنه قد استخدم المصرى القديم الخيط الممدود وحدة قياس للأراضى خيط ممدود بطول 100 ذراع، كما استخدم الأوتاد لإلتقاء الحبل الممدود ومشدود بينهما لإقامة الزوايا الأربع على سبيل المثال لقاعدة المبنى على أساس هندسى، بعد أن يحدد اتجاه محور البناء فلكيا.



كما استخدم المصرى القديم الخط المتوازن فى كتابة نصوص البرديات وهو توزيع الفراغ المتاح من البردية متوازن قبل كتابة النص نفسه،واستخدم الذراع الخشبية ابان عصر الدولة الحديثة بطول 52,5 سم وهى عبارة عن مسطرة مدرجة (توجد بمتحف تورينو).

