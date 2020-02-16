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رياضة

اليوم.. الأهلى يضع حجر أساس فرع التجمع الخامس

الأحد 16/فبراير/2020 - 04:09 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يتوجه مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة  محمود الخطيب، في الثالثة عصر اليوم الأحد إلى فرع النادي الجديد بالتجمع الخامس لوضع حجر الأساس الخاص بالفرع .

ويحضر وضع حجر الأساس الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اللذين وجه لهما مجلس الإدارة الدعوة لحضور الانطلاق الرسمي لأعمال البناء والتشييد في الفرع الجديد مع وضع حجر الأساس.

يذكر أن الأهلي انتهى من المخطط العام لفرع التجمع وفق افضل التصميمات الهندسية التي تلبي جميع الاحتياجات لخدمة أعضاء الأهلي، على أن تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذ أعمال البناء للمرحلة الأولى التي تنتهي في غضون عام من الآن.






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