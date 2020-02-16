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رياضة

وزير الرياضة يتقدم الاستقبال الأسطوري لأبطال إفريقيا .. شيكابالا يرفع كأس السوبر بين الألعاب النارية لجماهير الزمالك

الأحد 16/فبراير/2020 - 04:45 ص
اشرف صبحي وزير الشباب
اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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ريهام بكير
وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار القاهرة  بعد الفوز على الترجي التونسي  بنتيجة 3-1  وتحقيق لقب السوبر الإفريقي في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الغرافة بقطر.

كلف مسئولو نادي الزمالك بتعليق الزينة والأنوار داخل النادي وخارج السور بجامعة الدول العربية بالمهندسين.  

وسط مشهد حاشد لجماهير القلعة البيضاء بمطار القاهرة، استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور.

رفع محمود شيكابالا كابتن فريق نادي الزمالك  كأس السوبر الأفريقي أمام صالات مطار القاهرة الدولي، تحية للجماهير الحاشدة، التي تتواجد في استقبال بعثة النادي، العائدة من قطر بعد الفوز على الترجي التونسي وتحقيق السوبر الإفريقي

استقبلت جماهير الزمالك في مطار القاهرة الدولي، بعثة الملكي، بإطلاق الشماريخ والبالونات الطائرة أمام صالة مطار القاهرة، وسط تواجد أمني مكثف لتأمين احتفالات جماهير الزمالك، الذي حرصت على رفع علم مصر والنادي لاستقبال البعثة بهتافات حماسية كبيرة. 

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