الإسماعيلي والرجاء.. موعد مباريات اليوم الأحد 16-2-2020 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الأحد 16-2-2020 ، العديد من المباريات ، في مختلف المسابقات، العربية والأوروبية ، ونستعرض توقيت اللقاءات والقنوات الناقلة لها.
كأس محمد السادس للاندية الابطال "البطولة العربية"
6:00 ، الإسماعيلي أمام الرجاء المغربي ..نصف نهائي
وتذاع عبر قناة أبوظبي الرياضية 2
الدوري الإنجليزي
4:00 ، أستون فيلا مع توتنهام هوتسبير
6:30 ، آرسنال أمام نيوكاسل يونايتد
الدوري الإسباني
1:00 ، إشبيلية مع إسبانيول
3:00 ، ليجانيس أمام ريال بيتيس
7:30 ، أتلتيك بيلباومع أوساسونا
10:00 ، ريال مدريد مع سيلتا فيجو
الدوري الإيطالي
1:30 ، أودينيزي مع هيلاس فيرونا
4:00 ، يوفنتوس مع بريشيا
4:00 ، سامبدوريا أمام فيورنتينا
4:00 ، ساسولو مع بارما
7:00 ، كالياري أمام نابولي
9:45 ، لاتسيو مع انتر ميلان
الدوري الألماني
4:30 ، كولن مع بايرن ميونيخ
7:00، ماينز 05 أمام شالكه 04
الدوري الفرنسي
4:00 ، ليون مع ستراسبورج
6:00 ، ستاد بريست 29 مع سانت إيتيان
6:00 ، ستاد ريمس أمام رين
10:00 ، ليل مع مارسيليا
وتذاع المباريات الأوروبية عبر قنوات بي ان سبورت