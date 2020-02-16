الإسماعيلي والرجاء.. موعد مباريات اليوم الأحد 16-2-2020 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الأحد 16-2-2020 ، العديد من المباريات ، في مختلف المسابقات، العربية والأوروبية ، ونستعرض توقيت اللقاءات والقنوات الناقلة لها.





كأس محمد السادس للاندية الابطال "البطولة العربية" 6:00 ، الإسماعيلي أمام الرجاء المغربي ..نصف نهائي

وتذاع عبر قناة أبوظبي الرياضية 2

الدوري الإنجليزي 4:00 ، أستون فيلا مع توتنهام هوتسبير 6:30 ، آرسنال أمام نيوكاسل يونايتد الدوري الإسباني 1:00 ، إشبيلية مع إسبانيول 3:00 ، ليجانيس أمام ريال بيتيس 7:30 ، أتلتيك بيلباومع أوساسونا 10:00 ، ريال مدريد مع سيلتا فيجو

الدوري الإيطالي 1:30 ، أودينيزي مع هيلاس فيرونا 4:00 ، يوفنتوس مع بريشيا 4:00 ، سامبدوريا أمام فيورنتينا 4:00 ، ساسولو مع بارما 7:00 ، كالياري أمام نابولي 9:45 ، لاتسيو مع انتر ميلان الدوري الألماني 4:30 ، كولن مع بايرن ميونيخ 7:00، ماينز 05 أمام شالكه 04

الدوري الفرنسي 4:00 ، ليون مع ستراسبورج 6:00 ، ستاد بريست 29 مع سانت إيتيان 6:00 ، ستاد ريمس أمام رين 10:00 ، ليل مع مارسيليا





وتذاع المباريات الأوروبية عبر قنوات بي ان سبورت