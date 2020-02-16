قرار عاجل من محافظ إسكندرية لإزالة التعديات الحاجبة لرؤية البحر

شدد محافظ اﻹسكندرية محمد الشريف على ضرورة استكمال حملات إزالة الإشغالات والتعديات غير القانونية وكافة الموانع الحاجبة لرؤية البحر عن المواطنين وكذلك المنشآت المخالفة التي وضعها مستأجري الشواطئ والكافيتريات، مؤكدا أن رؤية البحر حق للجميع ولن يسمح بحجبها.





وشنت محافظة الإسكندرية، أمس السبت، حملة مكبرة لإزالة كافة الإشغالات بنطاق حي الجمرك بدأت من رأس التين حتى محطة القويري، بالتعاون مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وحي الجمرك، تم خلالها إزالة المعوقات والأكشاك الخشبية من الشواطيء التى تعوق رؤية البحر.





وفي شاطىء أبي العباس، تم إزالة عدد من الكتل الخرسانية والسلالم، علاوة على إزالة إشغالات الشماسي والكراسي به، كما تم تحريك جميع المراكب التي توجد على رصيف الكورنيش والبالغ عددها ٩ مراكب وإنزالها داخل الشط؛ وذلك لتوسعة الرصيف للمارة.





وخلال الحملة، تم إعطاء مهلة حتي يوم السبت القادم لتغيير واجهة كافيتريا مركز الغوص بواجهة أخرى زجاجية غير حاجبة لرؤية البحر، وفي حال عدم التنفيذ سيتم إزالتها فورا.



