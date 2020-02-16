مطاردة غريبة.. سائق يتعمد تحطيم السيارات في الرياض

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو صادم لسائق سيارة في السعودية يرتكب فعلًا مستفزًا في وضح النهار، وهو ما أثار غضب المستخدمين وطالبوا السلطات بمعاقبته.

رصدت كاميرات مراقبة مطاردة سائق سيارة دفع رباعي "رنج روفر" اصطدم عمدًا بالسيارات المركونة أمام المنازل في حي إشبيليا بمدينة الرياض.

تسبب السائق المستفز الذي رجح البعض بأنه ربمًا يكون من متعاطي المخدرات في تهشم 3 سيارات من الخلف عن طريق الاصطدام بها متعمدًا مما ترتب عليه إلحاق أضرار جسيمة بسيارات المواطنين.

لم يكن الفعل غير المبرر في شارع واحد بل في عدة شوارع، وقد ظهرت سيارة مدنية تلاحقه، ولم يكن من المعروف سبب المطاردة ولم يستدل حتى الآن على صاحبي السيارتين.

أثار المقطع جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل بعدما نشره حساب الرياض اليوم، وطالب المغردين بضرورة إلحاق العقاب بالسائق المتهور، بينما طالب البعض بتبين سبب المطاردة ودوافع قدومه على مثل هذا الفعل.