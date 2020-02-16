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رياضة

وزير الرياضة يسلم معهد الأورام عائد ماراثون زايد الخيري

الأحد 16/فبراير/2020 - 07:35 ص
وزير الرياضة اثناء
وزير الرياضة اثناء ماراثون زايد
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ريهام بكير
يسلم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، اليوم الأحد "شيك "عائد ماراثون زايد فى نسخته السادسة  للمعهد القومى للأورام بحضور وزير التعليم العالى وسفير الإمارات بمصر.

وأقيمت النسخة السادسة من ماراثون زايد الخيري في ديسمبر الماضي بمحافظة السويس بمشاركة 20 ألف متسابق، ووصلت جوائزه إلى 2 مليون جنيه.

يذكر أن ماراثون زايد الخيرى بدأ مشواره فى مصر عام 2014 وتم إقامة ثلاث نسخ فى محافظة القاهرة ونسخة فى الأقصر، وأخرى فى الإسماعيلية، ويقام خلال شهر ديسمبر تزامنًا مع العيد الوطنى لدولة الإمارات العربية المتحدة.
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