التحالف الدولي: استهداف قاعدة عسكرية تستضيف القوات في العراق

أكد التحالف الدولي ضد داعش بقيادة الولايات المتحدة استهداف قاعدة عسكرية تستضيف القوات في العراق بصواريخ.





وبحسب "سكاي نيوز"، قال التحالف إن قاعدة عسكرية تشغلها قوات التحالف في المنطقة الخضراء، استهدفت بصواريخ دون وقوع خسائر.





يأتي ذلك بعد أنباء عن وقوع انفجارات داخل مقرات مليشيات الحشد الشعبي في بغداد.





وقال مسؤول عسكري أمريكي لوكالة "رويترز" البريطانية إن عدة انفجارات هزت قاعدة عسكرية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العاصمة العراقية بغداد صباح يوم الأحد نتيجة هجوم صاروخي "على ما يبدو".





وذكرت الوكالة أن المسؤول لم يوضح ما إذا كان الهجوم قد أسفر عن سقوط مصابين أو حدوث أضرار.





وأشارت الوكالة إلى أن هجمات صواريخ متكررة تلقي واشنطن بمسؤوليتها على فصائل مدعومة من إيران تستهدف المنطقة القريبة من السفارة الأمريكية وفي بعض الأحيان السفارة ذاتها الواقعة قرب القاعدة.





وفي السياق نفسه، كانت وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مسؤول عسكري أمريكي قوله إن عدة صواريخ بالقرب من السفارة الأمريكية في العراق.











