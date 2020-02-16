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رياضة

الجسد لا يرحم .. ميسي يسجل أسوأ أرقامه مع برشلونة

الأحد 16/فبراير/2020 - 07:14 ص
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
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ريهام بكير
صرح الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة ، منذ أشهر قليلة بكلمات وصفها محبيه بأنها مؤلمة، حين قال "الجسد لا يرحم" في إشارة منه لاقتراب موعد اعتزاله.

ويبدو أن الوصف بدأ في الظهور بعدما سجل ميسي رقمه الأسوأ في مشواره مع الفريق الكتالوني، بوصوله إلى 4 مباريات دون تهديف وهو رقم لم يحدث منذ 6 أعوام ، حيث أنه تعرض لهذا المعدل التهديفي السيئ عندما ظل 8 مباريات متتالية دون تهديف في عام 2014.

وبرغم تسجيله هذا الرقم السيئ، إلا أن ميسي ما زال متصدرا قائمة هدافي الليجا الإسبانية ، برصيد 14 هدفا ، يليه كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد برصيد 13 هدفا.

وحقق برشلونة فوزا صعبا على خيتافي، السبت، في المرحلة 24 من الدوري الإسباني، ليتقاسم صدارة جدول المسابقة مؤقتا مع ريال مدريد برصيد 52 نقطة ، لحين خوض الملكي مباراته مساء اليوم أمام سيلتا فيجو.
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