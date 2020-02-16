أهم الأخبار ليلا.. استقبال أسطوري للزمالك والقبض على مشجعين.. ارتفاع أعداد ضحايا كورونا.. و"الموسيقيين" تعيد النظر في شاكوش

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار السياسية والرياضية والفنية، أبرزها ما يلي:





قال الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر، إنه أثناء التقاط الفنان محمد رمضان الصور والفيديو من كابينة القيادة في الطائرة، كانوا فوق البحر الأحمر وعلى ارتفاع ما يزيد عن 40 ألف قدم في اتجاههم لمدينة الرياض.





أعلنت السلطات الصينية ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا الجديد داخل إقليم هوبي.

وبحسب "سكاي نيوز"، قالت السلطات الصينية إنها سجلت 139 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا الجديد في إقليم هوبي. وكانت الصين قد أعلنت يوم السبت شفاء 8 آلاف مصاب، بحسب ما أفاد به وزير الخارجية الصيني تشانج مينج.





كشف رامي عياش لأول مرة عن تفاصيل مرضه وإصابته بورم سرطاني، وقال خلال استضافته في أحد البرامج التلفزيونية: "كنت أتواجد فى دبي مع أخي شادي، لاحظت ورم فى ظهري، وعندما عدت إلى بيروت ذهبت إلى الطبيب وأخبرني أنه ورم سرطاني.





قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي موقع للمقاومة في قطاع غزة.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام إن مقاتلات الاحتلال قصفت موقع للمقاومة غرب دير البلح وسط قطاع غزة.





قال الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، إنه سيتم إعادة النظر في قرار النقابة الخاص بمنح حسن شاكوش مغني المهرجانات الشعبية تصريحا بالغناء.





هزت مجموعة انفجارات عنفية العاصمة العراقية بغداد، وذكرت وسائل إعلام عراقية أن صافرات الإنذار دوت في محيط السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء في بغداد.





أعلنت الأجهزة الأمنية عن إلقاء القبض على بعض من جماهير نادي الزمالك في مطار القاهرة، على خلفية إشعال الشماريخ، خلال استقبال الفريق بالمطار.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية: "أثناء استقبال عدد من جماهير نادى الزمالك للفريق عقب عودته من الدوحة بعد الفوز بمباراة السوبر الأفريقى، قامت بعض جماهير النادى بإشعال بعض الشماريخ ".

وأضاف البيان: "تمكنت الأجهزة المعنية من ضبطهم .. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".





وصلت مطار القاهرة الدولي، في الساعات الأولى من اليوم الأحد، بعثة نادي الزمالك، عائدة من قطر بعد الفوز على الترجي التونسي وتحقيق السوبر الإفريقي، بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الغرافة بـ قطر.







