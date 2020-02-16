بمبلغ خيالي.. قطر تتكفل برعاية نادي بيكهام إنتر ميامي

وقع نجم الكرة الإنجليزي وملك الأسيست «ديفيد بيكهام» عقد رعاية بقيمة 180 مليون جنيه إسترليني مع قطر لصالح ناديه الجديد لكرة القدم «إنتر ميامي».

وتم إبرام الصفقة الثمينة منذ أسابيع بعد إجراء محادثات سرية بين نجم كرة القدم ووكيله ديفيد جاردنر مع قطر، ومن المقرر أن يلعب النادي مباراته الافتتاحية أمام نادي دالاس يوم 22 مارس القادم.

قال مصدر لصحيفة ذا صن: "هذه الصفقة تمسح الأرض بصفقات الرعاية السابقة، فقد كان بيكهام ووكيله مصممون على الحصول على أفضل الشروط الممكنة لضمان الصفقة".

وفي مقابل المبلغ المدفوع ستضع قطر شعارها على جميع أدوات النادي وبضائعه بالإضافة إلى احتلال مركز الصدارة في استاد ميامي بفلوريدا.

ووفقًا لصحيفة الدايلي ميل، كان المشجعون الذين يتساءلون قبل الإعلان عن الصفقة عما إذا كان النادي سيصبح أول من يدخل دوري كرة القدم الرئيسي دون رعاية.

كانت قطر وقعت سابقًا عقد رعاية قميص نادي برشلونة لمدة موسمين بقيمة 125 مليون جنيه إسترليني، بينما قدمت لإنتر ميلان في الصفقة الحالية 185 مليون جنيه إسترليني مقابل عقد الرعاية.