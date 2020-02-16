بعد تسجيل مصر أول إصابة بـ كورونا.. الإيكواس يدرس استراتيجية جديدة لمواجهة الفيروس

عقد وزراء الصحة بالبلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "الإيكواس"، اجتماعا بالعاصمة المالية باماكو، لبحث وضع استراتيجية لمواجهة فيروس كورونا، بعد تسجيل أول حالة إصابة به في أفريقيا، بمصر .





وقال وزير الصحة المالي ميشيل سيديبي:" إن دول مجموعة الإيكواس بحاجة إلى تعزيز التعاون في مجال المختبرات والكشف عن حالات الإصابة"، مضيفًا أن المنطقة ذات 380 مليون نسمة ليست لديها 3 مختبرات.





وأكد المجتمعون في باماكو البقاء على اتصال مع مواطني منطقة " الإيكواس" في المناطق الصينية التي ينتشر بها المرض، وضمان عودتهم إلى بلدانهم.





وكانت عدد من دول القارة الأفريقية قد أعلنت عن اتخاذ إجراءات وتدابير جديدة ضد فيروس كورونا، الذي ظهر في مايزيد عن 30 دولة عبر العالم.