أول ظهور علني لزعيم كوريا الشمالية منذ تفشي فيروس كورونا

لأول مرة منذ 22 يوما، موعد انتشار فيروس كورونا، ظهر زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون لزيارة ضريح قومي وإحياء الذكرى السنوية لميلاد والده الزعيم الراحل كيم جون إيل.





وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم جون أون، زار تمثال الزعيم الراحل كيم في قصر كومسوسان، في أول ظهور علني له منذ حضوره احتفالات العام القمري الجديد يوم 25 يناير الماضي.





وتحتفل البلاد بيوم ميلاد الزعيم الراحل كيم الذي يوافق 16 فبراير من كل عام، وتطلق عليه اسم يوم النجم المشرق.





ولم تعلن كوريا الشمالية عن أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، لكن وسائل إعلام رسمية ذكرت أن الحكومة مددت فترة الحجر الصحي للأفراد الذين ظهرت عليهم أعراض الإصابة إلى 30 يوما، مضيفة أنها تتوقع من كل مؤسسات الحكومة والأجانب المقيمين بالبلاد الالتزام بالقواعد "بدون قيد أو شرط".



