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محافظات

بدء تنفيذ حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال في سيناء

الأحد 16/فبراير/2020 - 09:26 ص
صدى البلد
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احمد صالح
بدأت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال اعتبارا من اليوم الأحد 16 حتى 19 فبراير الجاري، إلى جانب تنفيذ برنامج ندوات توعية بين طلاب المدارس لتجنب الأمراض المعدية. 


وأكد الدكتور طارق محمد كامل شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن المستهدف خلال الحملة تطعيم 51 ألفا 146 طفلا وطفلة من سن يوم وحتى خمس سنوات، من المقيمين في شمال سيناء من المصريين والأجانب، من أجل الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال.



وأشار إلى أنه تم تذليل العقبات وتوفير الاحتياجات اللازمة والطعوم المطلوبة الخاصة بالحملة على مستوى الإدارات الصحية.. لافتا إلى أنه تم تسجيل آخر حالة شلل أطفال فى مصر عام ٢٠٠٤.

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وأكد محسن صبحي مراقب عام مديرية الصحة، أن الفرق العاملة بالحملة القومية بدأت  ممارسة عملها للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

وأضاف في جولته اليوم بمراكز الرعاية الصحية، إن مديرية الصحة على استعداد كامل لتنفيذ الحملة القومية لتطعيم كل طفل على أرض المحافظة دون النظر إلى جنسيته مصري أو غير مصري، من سن يوم وحتى خمس سنوات.


واطمأن في جولة اليوم علي سير عمل  الفريق الصحي وسلسلة التبريد وأكد علي تذليل اي عقبات لإنجاح الحملة والتعاون الكامل من جميع الجهات المعنية.
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