شاهد.. تسريب صور فاضحة لأحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر

تصدر وسم "البذاءة القطرية" موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حيث شارك العشرات من رواد الموقع الاجتماعي بنشر العديد من التدوينات تعليقا على إحدى الصور التي تعود إلى أحد أفراد الأسرة الحاكمة القطرية، على حد قولهم، ويُدعى "سعود بن خالد آل ثاني"، والذي اعتاد في كثير من التغريدات له سب أمراء وملوك دول الخليج، وتحديدا الإمارات والسعودية، وعلى رأسهم الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، والشيخ محمد بن زايد، نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي.





وقد تداول النشطاء على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عددا من اللقطات الفوتوغرافية والتي تسيء إلى "آل ثاني"، حيث علق محمد الهاجري قائلا: "المشكلة إن هالشخص @saoud_k_althani يسب الناس ويبحث عن المشاكل عشان يشتهر وما عنده مشكلة يبيع أهله عشان محنته وإنه يشتهر، أتوقع إن هالعائلة ما تمثل أهل #قطر وما أقول إلا حسبي الله على هالعائلة اللي شوهت سمعة القطري".





وقال آخر ويدعى أحمد: "الرجل الشهم ما يقوم يقذف ويتكلم هل الكلام وهذا يثبت أنه لا يملك صفات رجولة وصدق، تكفون ادعوا له ربي يشافيهم ولا يبتلينا".





وغرد نوح التميمي في وسم "البذاءة القطرية" قائلا: "البذاءة أصبحت متأصلة في آل ثاني يسبون ويشتمون جيرانهم بهذا الكلام اللي ما ينقال فأبدا ما هي غريبة عليهم فكلهم تربية #نظام_الحمدين".





يُشار إلى أن الشيخ سعود بن خالد حمد آل ثاني هو عضو بالعائلة الحاكمة القطرية، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "أس بي كي"، وقد بدأ عمله عام 1994 في مجال التجارة والمقاولات.





وترأس الشيخ سعود آل ثاني اللجنة الأولمبية القطرية في الفترة 1995-2000، كما ترأس لجنة الشباب القطرية في الفترة 2000-2008.



