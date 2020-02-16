AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

شاهد.. تسريب صور فاضحة لأحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر

الأحد 16/فبراير/2020 - 09:37 ص
سعود بن خالد آل ثاني
سعود بن خالد آل ثاني
Advertisements
محمود نوفل
تصدر وسم "البذاءة القطرية" موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حيث شارك العشرات من رواد الموقع الاجتماعي بنشر العديد من التدوينات تعليقا على إحدى الصور التي تعود إلى أحد أفراد الأسرة الحاكمة القطرية، على حد قولهم، ويُدعى "سعود بن خالد آل ثاني"، والذي اعتاد في كثير من التغريدات له سب أمراء وملوك دول الخليج، وتحديدا الإمارات والسعودية، وعلى رأسهم الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، والشيخ محمد بن زايد، نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي.

وقد تداول النشطاء على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عددا من اللقطات الفوتوغرافية والتي تسيء إلى "آل ثاني"، حيث علق محمد الهاجري قائلا: "المشكلة إن هالشخص @saoud_k_althani يسب الناس ويبحث عن المشاكل عشان يشتهر وما عنده مشكلة يبيع أهله عشان محنته وإنه يشتهر، أتوقع إن هالعائلة ما تمثل أهل #قطر وما أقول إلا حسبي الله على هالعائلة اللي شوهت سمعة القطري".

وقال آخر ويدعى أحمد: "الرجل الشهم ما يقوم يقذف ويتكلم هل الكلام وهذا يثبت أنه لا يملك صفات رجولة وصدق، تكفون ادعوا له ربي يشافيهم ولا يبتلينا".

وغرد نوح التميمي في وسم "البذاءة القطرية" قائلا: "البذاءة أصبحت متأصلة في آل ثاني يسبون ويشتمون جيرانهم بهذا الكلام اللي ما ينقال فأبدا ما هي غريبة عليهم فكلهم تربية #نظام_الحمدين".

يُشار إلى أن الشيخ سعود بن خالد حمد آل ثاني هو عضو بالعائلة الحاكمة القطرية، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "أس بي كي"، وقد بدأ عمله عام 1994 في مجال التجارة والمقاولات.

وترأس الشيخ سعود آل ثاني اللجنة الأولمبية القطرية في الفترة 1995-2000، كما ترأس لجنة الشباب القطرية في الفترة 2000-2008.

ويشغل الشيخ سعود آل ثاني حاليًا مناصب رئيس مجلس إدارة نادي الريان، ورئيس مجلس إدارة شركة قطر لتأمينات الحياة والتأمين الطبي (كيو لايف)، وعضو مجلس مجلس الإدارة في شركة قطر للوقود (وقود)، وعضو مجلس الإدارة في شركة الكهرباء والماء القطرية (كهرماء) وعضو مجلس الإدارة في شركة قطر للتأمين (كيو أي سي).
شاهد.. تسريب صور فاضحة لأحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر
شاهد.. تسريب صور فاضحة لأحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر
شاهد.. تسريب صور فاضحة لأحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر
شاهد.. تسريب صور فاضحة لأحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فهد آل ثاني: نظام الحمدين يسعى لإفساد المجتمع القطري بعقائده

استقالة رئيس الوزراء القطري.. تميم يضحي بـ عبد الله بن ناصر من أجل تركيا.. كلمة تشعل أزمة داخل نظام الحمدين.. صحيفة سعودية: الحمد بن خليفة مازال يحكم

أحد أفراد الأسرة الحاكمة القطرية لــ تميم: اتق الله فينا واطرد عصابة السوء

إقالة أم استقالة.. القصة الكاملة لإطاحة تميم بن حمد برئيس الوزراء القطري

برلماني بحريني سابق: الشعب القطري في حالة تذمر من سياسات النظام الحالية.. فيديو

آل ثاني رأس حربة تمويل الإرهاب.. نائبة سابقة بالكونجرس: دعم التطرف مبدأ ثابت في سياسة قطر

ترشيحاتنا

عرسان الجنة فى الشرابية ماتوا بعد الفرح بـ 4 ساعات .. والدة ندى: طلبت الدعاء لها قبل الزفاف «اللهم آنس وحشتنا».. فيديو وصور

دعاء صلاة الفجر.. مستجاب لقضاء الحوائج.. يغفله كثيرون

الكوليسترول بريء من تصلب الشرايين.. استشاري يفجر مفاجأة عن أمراض القلب

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد 16-2-2020

رخيص وآمن.. طريقة استخدام فيتامين E في تطويل الشعر

ماذا يفعل كوب زبادي واحد بجسمك ؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيفروليه اوبترا واوبل وفورد وسيتروين في مزاد جديد فبراير الجاري.. صور

خليك هيلثي.. فطور صحي لخسارة الوزن

الكوليسترول بريء من تصلب الشرايين.. استشاري يفجر مفاجأة عن أمراض القلب