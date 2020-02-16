صربيا تجذب 25 مليار يورو من الاستثمارات الأجنبية المباشرة منذ 2012

كشفت صربيا أن البلاد جذبت استثمارات أجنبية مباشرة قيمتها 25 مليار يورو منذ عام 2012.





جاء ذلك خلال المؤتمر الصربى الخامس للتنمية العقارية وتنمية البنية التحتية فى العاصمة بلجراد، حيث أشار المشاركون إلى أن صربيا حققت تقدما كبيرا فى مجال التمويل العام وخفضت نسبة الدين مقارنة الناتج المحلى الاجمالى من 70 % إلى 46 % بينما سجل التضخم ما تراوح بين 5. 1 إلى 2 %.





وكانت صحيفة فاينانشيال تايمز قد صنفت صربيا بأنها رائدة جذب الاستثمارات الصديقة للبيئة، وأن البلاد حققت تقدما فيما يتعلق بالتقديم فى تصنيف الأعمال الصادر عن البنك الدولي.



