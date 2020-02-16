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منوعات

صربيا تجذب 25 مليار يورو من الاستثمارات الأجنبية المباشرة منذ 2012

الأحد 16/فبراير/2020 - 09:43 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 كشفت صربيا أن البلاد جذبت استثمارات أجنبية مباشرة قيمتها 25 مليار يورو منذ عام 2012.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصربى الخامس للتنمية العقارية وتنمية البنية التحتية فى العاصمة بلجراد، حيث أشار المشاركون إلى أن صربيا حققت تقدما كبيرا فى مجال التمويل العام وخفضت نسبة الدين مقارنة الناتج المحلى الاجمالى من 70 % إلى 46 % بينما سجل التضخم ما تراوح بين 5. 1 إلى 2 %.

وكانت صحيفة فاينانشيال تايمز قد صنفت صربيا بأنها رائدة جذب الاستثمارات الصديقة للبيئة، وأن البلاد حققت تقدما فيما يتعلق بالتقديم فى تصنيف الأعمال الصادر عن البنك الدولي.

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