AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: ضعف المرتبات وراء استغلال المعلم لدرجات أعمال السنة

الأحد 16/فبراير/2020 - 09:40 ص
النائب فايز بركات،
النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم
Advertisements
معتز الخصوصى
تقدم النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حول استغلال بعض المعلمين لدرجات أعمال السنة كوسيلة للضغط على الطلاب وأولياء الأمور للجوء إلى الدروس الخصوصية.

وأكد بركات فى بيان صحفى له أن نظام أعمال السنة مطبق فى جميع النظم التعليمية الجيدة، ودائمًا تكون هناك درجات على أنشطة الطلبة فى المدرسة والأبحاث وغيرها حتى يبتعد الطالب عن نظام الحفظ، إلا أن إساءة استخدامه هي ما تؤدي إلى هذه المشكلة، مشيرا إلى أن الضغط على الطلاب لأخذ درس خصوصي عند معلم الفصل يزيد من أعباء أولياء الأمور المادية، والمحسوبية لصالح أبناء المعلمين وأعضاء مجالس الآباء ما يشكل ظلمًا للطلاب المتفوقين.

وأضاف أن السبب الرئيسي في هذه المشكلة هي ضعف مرتبات المعلمين وضعف الضمائر، وبالتالي لا بد من اتخاذ مجموعة من الإجراءات في المدارس بالتوازي مع تطبيق مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية، تتمثل أهمها في رفع رواتب المعلمين.

وطالب النائب بالرقابة على أداء المعلمين والتحقيق مع هذه النوعية من المدرسين الذين يستغلون درجات أعمال السنة فى إجبار الطلاب على الحصول على دروس خصوصية لديهم مقابل الدرجات المرتفعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خالد الشناوي يكتب: إرهاب الدروس الخصوصية

إغلاق 5 مراكز دروس خصوصية بمحافظة الجيزة

طارق شوقي: نهتم بوجهات نظر أولياء الأمور والطلاب في نظام التعليم الجديد

ترشيحاتنا

أبرزها النكد.. 12 علامة لـ الحمل المبكر

انتقام أمريكي سريع .. انفجارات داخل مقرات لـ الحشد الشعبي في العراق

بيزنس باسم الدين.. كيف تتلاعب الفضائيات بالجمهور لجمع تبرعات المساجد الوهمية؟

حصيلة ضحايا كورونا بالصين تتجاوز 1600 شخص.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

ماذا يفعل كوب زبادي واحد بجسمك ؟

بشير الديك يروي تفاصيل ما فعله معه عاطف الطيب يوم وفاة نجله

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيفروليه اوبترا واوبل وفورد وسيتروين في مزاد جديد فبراير الجاري.. صور

خليك هيلثي.. فطور صحي لخسارة الوزن

الكوليسترول بريء من تصلب الشرايين.. استشاري يفجر مفاجأة عن أمراض القلب