برلماني: ضعف المرتبات وراء استغلال المعلم لدرجات أعمال السنة

تقدم النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حول استغلال بعض المعلمين لدرجات أعمال السنة كوسيلة للضغط على الطلاب وأولياء الأمور للجوء إلى الدروس الخصوصية.





وأكد بركات فى بيان صحفى له أن نظام أعمال السنة مطبق فى جميع النظم التعليمية الجيدة، ودائمًا تكون هناك درجات على أنشطة الطلبة فى المدرسة والأبحاث وغيرها حتى يبتعد الطالب عن نظام الحفظ، إلا أن إساءة استخدامه هي ما تؤدي إلى هذه المشكلة، مشيرا إلى أن الضغط على الطلاب لأخذ درس خصوصي عند معلم الفصل يزيد من أعباء أولياء الأمور المادية، والمحسوبية لصالح أبناء المعلمين وأعضاء مجالس الآباء ما يشكل ظلمًا للطلاب المتفوقين.





وأضاف أن السبب الرئيسي في هذه المشكلة هي ضعف مرتبات المعلمين وضعف الضمائر، وبالتالي لا بد من اتخاذ مجموعة من الإجراءات في المدارس بالتوازي مع تطبيق مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية، تتمثل أهمها في رفع رواتب المعلمين.





وطالب النائب بالرقابة على أداء المعلمين والتحقيق مع هذه النوعية من المدرسين الذين يستغلون درجات أعمال السنة فى إجبار الطلاب على الحصول على دروس خصوصية لديهم مقابل الدرجات المرتفعة.