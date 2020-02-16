صباح البلد يستعرض افتتاح محطة المناولة الوسيطة بكرداسة .. فيديو

اليوم الأحد، تقريرا حول "الحفاظ على البيئة ونقل المخالفات بمحافظة الجيزة".





وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إنه تم افتتاح محطة المناولة الوسيطة بكرداسة ، مشيرة إلى ان فكرة المحطة هو دخول المخلفات لفترة قصيرة مع التأكد من وزنها الصحيح ، وعمل رصد لعدد الشاحنات وعدد العمال فى اليوم الواحد ، بالإضافة إلى تهيئة الأماكن المتاحة للقطاع الغير رسمى لفرز المخلفات .





كما أوضح اللواء محمد أحمد موسى مدير الهيئة العامة للتصنيع ان المنظومة تنقسم الى جزئين بنية أساسية وإدارة العملية لجمع ومعالجة المخالفات ، لافتا الى ان البنية الاساسية عبارة عن إزالة التراكمات العشوائية وعمل محطات وسيطة وخلايا دفن صحى ، بالاضافة الى المصانع.





وأشار المهندس إبراهيم ذكرى مدير الشركة المنفذة للمشروع إلى انه تم اختيار مدينة ومركز كرداسة وأوسيم وحى بولاق لمساحة الموقع 3500 متر مسطح والمناطق المبنية تشمل منطقة إدارية ومناطق تخزينية عضوية وغير عضوية .

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