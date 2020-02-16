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محافظات

دراسة إنشاء نفق أسفل نهر النيل يربط البرين الشرقى والغربى فى الأقصر

الأحد 16/فبراير/2020 - 09:59 ص
صدى البلد
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شمس يونس

أعلن محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم عن أنه خلال لقائه مع وزير النقل الفريق كامل الوزير عرض عليه عدد من المشروعات المتعلقة بالخطة المستقبلية لتطوير الطرق والكبارى فى الأقصر.


ومن هذه المشروعات قال محافظ الإقليم إن وزارة النقل من المقرر أن تقوم بإعداد دراسات متكاملة بشأن إنشاء نفق أسفل نهر النيل يربط ما بين البرين الشرقى والغربى، على أن يتوسط المسافة ما بين كوبرى البغدادى الواقع جنوب مدينة الأقصر، وكوبرى محور قوص الواقع شمال الأقصر.

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وأوضح أنه سوف يقوم وزير النقل فى زيارته القادمة للأقصر بإجراء المعاينات اللازمة لتحديد الموقع الذى سيتم إنشاء النفق به، مشيرًا إلى أنه بمجرد اكتمال الدراسات الفنية اللازمة وتحديد تكلفة إنشاء النفق وتوفير الاعتماد اللازم، سيتم إدراجه ضمن خطة وزارة النقل.


وقال محافظ الأقصر، أن إنشاء هذا النفق سيكون بمثابة تتويج لأعمال التطوير الضخمة التى تتم على أرض المحافظة .

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