رئيس الوزراء يتفقد مركز خدمة المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية في بنها.. صور

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، مركز خدمة المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية في بنها بمحافظة القليوبية.





واستمع الدكتور مصطفى مدبولي لشرح حول عمل مركز خدمة المستثمرين والخدمات التي يقدمها للمستثمرين في شتى المجالات.





ويبلغ إجمالى عدد الوحدات بمشروع المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها 147 وحدة، و6 ثلاجات و18 مخزنا، و16 منفذ بيع، بمساحة تصل إلى 46 فدانا للمشروعات الصغيرة.





وتتراوح مساحات الوحدات الصناعية بين 240 و360 مترا مربعا للمشروع الواحد، كاملة التشطيب بالمرافق "كهرباء، ومياه، وصرف صحي".





ويرافق رئيس الوزراء خلال جولته عدد من الوزراء والمستشار محمد عبد الوهاب، رئيس هيئة الاستثمار.



