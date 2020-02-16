برلماني: لدينا مشاكل في صناعة وصيانة المصاعد بمصر

أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، وجود أزمة في صناعة المصاعد بمصر، لاسيما بعد ظهور قطع الغيار المغشوشة والصيني الخاصة بها، والتي ربما تكون سببًا في الحوادث المتكررة بالمصاعد.





وأوضح متولى فى بيان صحفى له أن الخطأ البشري في حوادث المصاعد نسبته ضعيفة للغاية، وأن معظم كوارث المصاعد ترجع إلى القطع المفاجئ فى الأسلاك، وتوقف المصعد أمام الحوائط بين الأدوار، وتعطل أبواب الكابينة، إضافة إلى غياب الصيانة، مضيفًا أن صيانة معظم المصاعد حاليا تكون محدودة، وتعتمد على تغيير قطع الغيار، رغم أن معظم المصاعد قد انتهى عمرها الافتراضي.





أشار إلى أن تكرار حوادث سقوط المصاعد يكون في أغلب الأحوال ناتج عن سوء تركيب المصعد من البداية نتيجة لجوء أصحاب العقارات إلى جهات غير مسؤولة وغير مرخصة لتركيبه لرخص ثمنها، وبالتالي لا يتم مراعاة معايير الأمان المطلوب توافرها في المصاعد، ويعمل بداخل تلك الجهات عمال غير فنيين أو متخصصين، وليست لديهم الخبرات الكافية في التعامل مع جميع مراحل تركيب المصعد؛ ما يؤدي في النهاية إلى حدوث كوارث خطيرة؛ بسبب تركيب قطع غيار غير صالحة أو خطأ فني بتركيب هذه القطع.





أكد متولي أنه يجب عمل صيانة كل شهر لمصاعد المنازل والأبراج السكنية، مع التأكد من إشراف مسؤول الحي على تركيب المصعد من البداية لضمان تطابقه للمواصفات الفنية.