لوصول الدعم لمستحقيه .. توزيع 300 اسطوانة بوتاجاز بالقصير

أعلن اللواء سعد البدرى رئيس مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد، عن توزيع ٣٠٠ أسطوانة بوتاجاز، بمنطقة السلام، وذلك في إطار وصول الدعم لمستحقيه.





ووجه البدرى، مسئولي إدارة التموين بالمدينة، بالعمل على توفير احتياجات المواطنين في أسرع وقت، من خلال زيادة ضخ المعروض من اسطوانات البوتاجاز، والرقابة على توزيعها وعدم تسريبها للسوق السوداء، مشددا على المتابعة المستمرة والإشراف على عمليات توزيع أسطوانات البوتاجاز، في جميع المناطق بالمدينة ، من خلال مجموعات عمل من مفتشي التموين ، لمنع حدوث أى مخالفات، وتلافي أي عمليات تجميع للأسطوانات للاتجار بها في السوق السوداء، حرصا على مقدرات الدولة المخصصة للدعم ووصوله لمستحقيه.

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وأشار رئيس المدينة إلى أنه يتم المتابعة على مدار الساعة لتوافر اسطوانات الغاز للمواطنين في كافة المناطق، مناشدا الأهالي بعدم الانسياق وراء الشائعات، والوقوف مع الجهات التنفيذية، للنهوض بالمدينة والحفاظ على تاريخها العريق.







