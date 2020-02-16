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برلمان

برلماني: التنمية المحلية تعمل على خلق كوادر شبابية جديدة بالمحليات

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:07 ص
النائب خالد مشهور،
النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية
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معتز الخصوصى
أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أهمية دور وزارة التنمية المحلية في خلق صف ثان من الكوادر المحلية من شباب المحليات، لتولي مناصب قيادية، معتمدة في ذلك  على مركز التدريب بسقارة، في تأهيل وتطوير كوادر المحليات في مختلف المحافظات من خلال تنظيم دورات تدريبية تشمل مجالات مختلفة أهمها التحول الرقمي واللامركزية.

وأوضح مشهور فى بيان صحفى، الأحد، أنه وفقا لآخر إحصائية أعلنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة  فإن 60% من موظفي الدولة يعملون في مجال المحليات، ويأتي دور وزارة التنمية المحلية في تدريبهم للنهوض بمستوى الكوادر المحلية المؤهلة والعمل على تطوير نظام الإدارة المحلية فضلا عن إعطاء فرصة للشباب فى مجال الإدارة المحلية.

وأشاد بحرص الوزارة على تدريب المرشحين لتولي مناصب قيادية في منظومة قيادات الإدارة المحلية على جميع الموضوعات والقوانين المتعلقة بعمل المحليات، بما يعمل على تطوير المحليات بأسلوب علمى وتحقيق توجهات الدولة والقيادة السياسية وتنفيذ استراتيجية مصر 2030. 
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