برلماني: التنمية المحلية تعمل على خلق كوادر شبابية جديدة بالمحليات

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أهمية دور وزارة

في خلق صف ثان من الكوادر

من شباب المحليات، لتولي مناصب قيادية، معتمدة في ذلك على مركز التدريب بسقارة، في تأهيل وتطوير كوادر

في مختلف المحافظات من خلال تنظيم دورات تدريبية تشمل مجالات مختلفة أهمها التحول الرقمي واللامركزية.