رئيس الوزراء يتفقد الوحدات الصناعية بالمنطقة الاستثمارية ببنها

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل الوحدات الصناعية بالمنطقة الاستثمارية ب"بنها" بمحافظة القليوبية.





واستمع مدبولي لشرح حول مساحات وإبعاد الوحدات الصناعية والتي يبلغ عددها ١٦٥ وحدة بمساحات من ١٠٠ إلى ١٥٠ متر للوحدة الواحدة بالإضافة إلى ٦ ثلاجات بمساحة من ٢٠٠ إلى٣٠٠ متر.





واطمأن مدبولي على التشطيب للوحدات الصناعية وتوصيل المرافق لها مثل "كهرباء، ومياه، وصرف صحي".





ويبلغ إجمالى عدد الوحدات بمشروع المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها 147 وحدة، و6 ثلاجات و18 مخزنا، و16 منفذ بيع، بمساحة تصل إلى 46 فدانا للمشروعات الصغيرة.



